Box-office : « Hansan : Rising Dragon » écrase ses adversaires

Photo : YONHAP News

Le film sud-coréen « Hansan : Rising Dragon », qui dépeint l’histoire de l’amiral Yi Sun-sin, a pris la tête du box-office du pays. Il a dépassé la barre des 2 millions d’entrées après le premier week-end de sa sortie.Il s’agit d’une suite du film « The Admiral : Roaring Currents » sorti en 2014, réalisé par le même cinéaste Kim Han-min. Cette fois-ci, il se penche sur la bataille de l’île de Hansan au sud de la péninsule, qui s’est déroulée le 8 juillet 1592. Sous la direction du saint-héros Yi Sun-sin, la flotte coréenne a vaincu les troupes japonaises. Selon certains historiens, c’est la troisième plus grande bataille navale de l'histoire mondiale.Selon les données du Kofic, l’équivalent du CNC français, « Hansan : Rising Dragon » a enregistré, au 1er août, plus de 1,6 million d’entrées ces trois derniers jours, représentant 60,4 % des ventes. Autre bonne nouvelle rendue par son distributeur : cette œuvre a été vendue dans 99 pays. Les fans nord-américains de Park Hae-il – qui incarne le rôle de l’amiral – ont pu le retrouver à partir du 29 juillet dans les salles obscures. Les amateurs de k-film australiens et taïwanais devront quant à eux attendre respectivement jusqu’au 4 et 19 août.Retour au box-office local. Dans le même temps, le premier volet du film de science-fiction « Alienoid » réalisé par Choi Dong-hoon, qui a dominé le box-office la semaine précédente, est tombé à la quatrième place, ne rassemblant que 187 000 spectateurs.