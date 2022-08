Météo : les typhons « Songda » et « Trases » s’affaiblissent mais la pluie rythme la journée

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est actuellement touchée par deux typhons, « Songda » et « Trases ». Alors que le premier a fortement frappé le pays du Matin clair ce week-end avec de violentes averses et des bourrasques de vent, le second est arrivé ce matin dans les eaux méridionales de l’île de Jeju. D’après Météo-Corée, leurs puissances respectives tendent aujourd’hui à s’atténuer. « Songda » s'est affaibli en une dépression tropicale. « Trases » devrait également le devenir rapidement selon les spécialistes. Cependant, les cinquième et sixième typhons de l’année, impactant le pays, continuent de souffler un air chaud et humide sur la majorité du territoire. C’est pourquoi, la météo du jour a été assez instable.En effet, les intempéries ont rythmé la journée des habitants de la Corée du Sud, les obligeant à se munir de leur parapluie même si le soleil rayonnait. L’exemple à Séoul. Un début de matinée sous la pluie, suivi d’un grand ciel bleu pendant plusieurs heures, avant le retour des nuages et des averses. Et cela a été le cas sur tout le territoire à des horaires différents.Météo-Corée prévoit donc jusqu’à demain 100mm de pluie dans le nord de la province de Gyeonggi, de 20 à 70mm dans la zone métropolitaine, la province de Gangwon et sur l’île de Jeju. Le reste du pays devrait observer entre 5 et 40mm.Enfin, du côté des températures. Le mercure était donc assez élevé et l’atmosphère très humide en raison de la dépression tropicale. Le thermomètre a affiché 26°C dans la matinée sur tout le territoire. Dans l’après-midi, Séoul et Daejeon ont enregistré 32°C, Gangneung, Daegu et Busan 31°C et Jeju 30°C, entre autres.