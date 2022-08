Corée du Nord : aucun nouveau cas de fièvre depuis trois jours

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, aucune personne fiévreuse n’a été identifiée depuis trois jours. Selon la KCNA, l'agence de presse nord-coréenne, les autorités sanitaires ont annoncé n’avoir recensé aucun nouveau cas entre vendredi et dimanche. Pendant la même période, 32 habitants ont été totalement guéris.Certains estiment donc que le royaume ermite devrait bientôt déclarer la fin du COVID-19 sur son territoire. Néanmoins, le ministère sud-coréen de la Réunification se veut prudent. Son porte-parole Cho Joong-hoon a affirmé ce matin qu’il valait mieux surveiller la situation pour le moment.Selon lui, Pyongyang peut lever la fermeture des frontières dans le but de se vanter de la réussite de ses mesures de prévention, mais il est aussi possible qu’il la poursuive afin de se préparer à une nouvelle vague du virus et de maintenir la vigilance de ces citoyens. Cho a expliqué que l’épidémie semblait s’être calmée au vu de ces statistiques, mais la demande de la coopération sanitaire intercoréenne existait toujours, et que Séoul attendait la réponse positive de Pyongyang.Entre fin avril et hier après-midi, le pays communiste a enregistré 4,7 millions de patients fiévreux. Parmi eux, 99,995 % ont été soignés, et actuellement 144 individus sont sous traitement.