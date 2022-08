Inflation : 6,3 % en juillet, un record depuis 1998

Photo : YONHAP News

L’inflation continue son envol. Selon l’Institut national des statistiques (Kostat), elle a encore progressé en juillet pour atteindre 6,3 % sur un an. Le chiffre n'avait jamais été aussi élevé depuis novembre 1998. A l’époque, la Corée du Sud était en proie à une grave crise financière asiatique.Après 4,1 % en mars, 4,8 % en avril, 5,4 % en mai et 6 % en juin, les prix ont donc augmenté encore de 0,3 point en glissement mensuel.Comme depuis plusieurs mois, la flambée des prix de l’énergie est le principal moteur de l’inflation.Selon le Kostat, les coûts des marchandises ont grimpé de 9 % sur un an, ceux des produits industriels de 8,9 % et les cours des produits pétroliers de 35,1 %.Quant à la facture d’électricité et de gaz, elle a flambé de 15,7 %. Et les services et les produits agricoles, halieutiques et d’élevage ont vu leurs tarifs augmenter de 4 et 7,1 % respectivement.