Conférence d'examen du TNP : Séoul appelle à la dénucléarisation de Pyongyang

Photo : YONHAP News

le coordinateur de la diplomatie multilatérale au sein du ministère des Affaires étrangères a critiqué le fait que la Corée du Nord était le seul pays qui développait son arme nucléaire ouvertement en abusant du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). Ham Sang-wook a tenu ces propos hier lors de la 10e Conférence d'examen du traité au siège des Nations unies à New York.Selon le représentant sud-coréen, rien que cette année, Pyongyang a tiré des missiles balistiques à 31 reprises, un rythme sans précédent, et il semble avoir terminé les préparatifs pour son septième essai nucléaire.Ham a aussi souligné que la réaction au problème nucléaire du pays communiste ne serait pas un simple message privé qui lui est destiné, mais elle démontrerait la durabilité du TNP.Dans le même temps, l’officiel sud-coréen a exhorté le régime de Kim Jong-un à arrêter toute sorte de provocation, à respecter le TNP et les résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu, ainsi qu’à réaliser une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible. Avant d’ajouter que la porte du dialogue reste ouverte.