Ministre de la Défense : BTS pourrait donner ses concerts à l’étranger pendant le service militaire

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Défense s’est montré sceptique à l’idée d’offrir un service militaire alternatif aux membres du groupe de k-pop, BTS. Hier, lors d’une réunion à l’Assemblée nationale, il a déclaré qu’effectuer ce devoir national selon les règles devrait augmenter davantage leur popularité.Lee Jong-sup a pourtant affirmé qu’il pourrait y avoir un compromis qui ne porte pas atteinte à la justice, à l’équité et à l’effectif militaire. La solution trouvée est d’autoriser les sept jeunes hommes à continuer leur carrière à l’armée. C’est-à-dire qu’ils peuvent s’entraîner et participer aux concerts à l’étranger s’ils le souhaitent.L'Administration des effectifs militaires (MMA) prévoit de réduire progressivement les services de remplacement. Pour le moment, seules les personnalités de renom à l’échelle mondiale dans les domaines de l’art et du sport peuvent en bénéficier. Son chef Lee Ki-shik a donné un avis négatif sur l’ajout des vedettes de la culture populaire dans cette liste, du fait que ce changement risque de briser le principe général.