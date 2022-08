Photo : YONHAP News

Face à la flambée de l’inflation, la Banque de Corée (BOK) a organisé aujourd’hui une conférence durant laquelle les participants ont fait le point sur l’évolution des prix à la consommation. Sachez que l’une des missions de la banque centrale est d’assurer leur stabilité.Lors de la réunion, son gouverneur adjoint par intérim Lee Hwan-seok a affirmé que l’inflation annuelle supérieure à 6 % en juillet correspondait aux prévisions avancées le mois dernier par le comité de politique monétaire de l’institution. Et d’ajouter qu’elle maintiendrait ce rythme pendant un certain temps.Le haut responsable de la BOK a précisé que la guerre russo-ukrainienne, les prix des matières premières à l’international et les conditions météorologiques de cet été rendaient les perspectives d’inflation incertaines.