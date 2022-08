Le ministre de la Défense s’envole pour l’Australie

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense effectue une visite du 2 au 6 août en Australie. Ce jeudi, Lee Jong-sup s’entretiendra avec son homologie Richard Marles à Canberra. Ils se retrouveront 54 jours après leur dernière rencontre organisée en marge du Dialogue de Shangri-La, le forum annuel sur la sécurité de l'Asie, tenu à Singapour.A cette occasion, les deux hommes discuteront de leur coopération dans la défense et l’industrie militaire, des mesures qui font suite au tête-à-tête entre le chef de l’Etat Yoon Suk-yeol et le Premier ministre Anthony Albanese en juin dernier lors du sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan), à Madrid en Espagne.Au lendemain de leur entrevue, Lee et Marles se rendront à Geelong, la ville où sera construite l’usine de fabrication d'obusier autopropulsé K9 de l’entreprise sud-coréenne Hanwha Defense. Il s’agira du premier site de production sud-coréenne installé à l’étranger dans ce secteur. En décembre dernier, Séoul a conclu un contrat d’exportation de cet engin d’une valeur de 1 900 milliards de wons, soit 141 millions d’euros. En ce moment, la vente des véhicules de combat d'infanterie Redback est en préparation.Lee profitera aussi de son séjour pour visiter le monument commémoratif pour les vétérans australiens ayant combattu pendant la guerre de Corée ainsi que l’Institut australien de stratégie politique (ASPI).Selon Canberra, ce sera la première rencontre avec un ministre de la Défense d’un pays allié depuis l’investiture du nouveau gouvernement australien le 21 mai.