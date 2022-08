COVID-19 : 111 789 nouveaux cas en 24h, bilan le plus élevé depuis 105 jours

Photo : YONHAP News

111 789. C’est le nombre de nouveaux cas de COVID-19 confirmés ces dernières 24 heures. C’est du jamais-vu depuis 105 jours. Ce qui porte désormais à plus de 19,9 millions le total cumulé des contaminations. Demain, ce chiffre devrait dépasser la barre des 20 millions, vu la récente tendance haussière de l’épidémie.568 des nouveaux positifs sont importés. Il s’agit de leur plus haut niveau depuis l’apparition du virus en Corée du Sud, en janvier 2020.Il est à noter aussi que deux cas supplémentaires de BA.2.75 ont été recensés. Ils sont tous deux arrivés de l’Inde et ont achevé leur troisième injection de vaccin. Le pays du Matin clair comptabilise désormais un total de neuf patients infectés par ce variant Omicron, surnommé « centaure ».Ils sont dorénavant 282 à être hospitalisés en soins intensifs. Soit cinq individus de moins qu’hier. Les plus de 60 ans en représentent 83 %.16 décès additionnels ont également été enregistrés. 15 d’entre eux sont âgés de 60 ans ou plus. Les victimes liées au coronavirus totalisent 25 084 et le taux de létalité reste à 0,13 %.