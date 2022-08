Baisse de l’âge de scolarisation : sept sud-Coréens sur dix s’y opposaient en 2007

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen entend baisser l’âge d’entrée à l’école primaire à cinq ans contre six actuellement. Il compte recueillir les avis de la population sur ce sujet, mais une enquête menée dans les années 2000 démontrait déjà que les citoyens y étaient plutôt négatifs.L'Institut de développement d'éducation de Corée (Kedi) a publié en 2006 et 2007 les rapports sur le changement du système scolaire pour lesquels il a demandé des sondages d'opinion. Selon l’étude menée entre juillet et septembre en 2007 auprès de 1 200 étudiants d’université et 1 550 parents d’élèves de 30 à 70 ans, les opposants à cette initiative représentaient 62 à 73 % dans chaque catégorie d’âge et de région de résidence. L’avis négatif était davantage marqué chez les jeunes générations dont les enfants étaient susceptibles de faire les frais du nouveau système scolaire.Pour l’enquête de 2006 qui porte sur les enseignants et les experts d’éducation, 89 % des interrogés étaient pour le maintien de l’âge scolaire actuel, tandis que 72,9 % se prononçaient contre cet abaissement.D’après les chercheurs, les parents craindraient que leurs enfants soient exposés à une concurrence plus rude pendant la période de transition. Les coûts économique et social sont également non négligeables.Les spécialistes sont quant à eux divisés sur l’orientation du nouveau programme scolaire, et mélanger des élèves de cinq et six ans dans la même classe risque de susciter des confusions pour l’entrée aux lycées et aux universités.Les auteurs ont indiqué que les enfants grandissaient plus vite physiquement et mentalement, mais il manquait de fondement qui justifie leur envoi à l’école dès cinq ans.