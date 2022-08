Lancement de la direction générale de la police du ministère de l’Intérieur

Photo : YONHAP News

Comme prévu, c’est aujourd’hui que le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a de nouveau créé en son sein la direction générale controversée de la Police nationale. C’est donc la première fois en 31 ans qu’une structure similaire du ministère a disparu pour devenir l’Agence nationale de la police (ANP), une institution indépendante.La nouvelle administration aura pour missions d’inscrire à l’ordre du jour du conseil des ministres les politiques importantes portant sur la police ou d’aider le patron du ministère à exercer son droit concerné. Il s’agit par exemple de proposer à celui-ci ceux qui pourront occuper des postes de haute responsabilité de l’ANP.Kim Soon-ho est le premier à prendre les rênes de la nouvelle équipe composée de trois directions qui comptent un total de 16 membres dont 12 policiers. 11 de ces derniers comme Kim n’ont cependant pas fréquenté la KNPU, l'université nationale de police. Or, nombreux sont les anciens élèves de cet établissement qui occupent des postes importants. Ce que déplore l’administration de Yoon Suk-yeol, qui invoque l’impartialité.Le ministre de l’Intérieur Lee Sang-min n’a pas caché son émotion à l’égard du lancement de la nouvelle entité, qui s’installe au complexe gouvernemental de Séoul. D’autant qu’elle a vu le jour après avoir surmonté selon lui, toutes difficultés.La Commission nationale de la police, une organisation indépendante, a aussitôt fait part de ses regrets et annoncé à la fois étudier la possibilité de faire appel à la loi. Elle s’était opposée au projet du ministère et veut restreindre le contrôle du ministre sur les missions des forces de l’ordre public.