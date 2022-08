La cuisine sud-coréenne ravit les papilles des habitants du Moyen-Orient

Photo : KBS News

Un concours de K Street-Food ou de cuisine de rue sud-coréenne s’est déroulé le week-end dernier à Dubaï, aux Emirats arabes unis. Le but était de présenter le meilleur plat en utilisant le kimchi, du chou salé, pimenté et fermenté, et les ramyeon, les nouilles instantanées.Les participants provenaient de différents pays du Moyen-Orient. Sur place, ils ont concocté des plats ingénieux avec des recettes aussi diverses que leur origine et âge.Qui sont-ils ? Pour faire partie des 40 équipes qui ont livré une concurrence rude, plus de 300 groupes se sont inscrits. Cette popularité est principalement due au succès des séries télévisées sud-coréennes dans cette région. Dima, une influenceuse et membre du jury, a tout particulièrement apprécié un mets qui semble tout droit sorti d’un k-drama.Lee Ki-tak, chef cuisinier d’un restaurant à Dubaï, a affirmé être étonné par l’originalité des plats qui mariaient les deux cultures. Selon lui, ils avaient un goût coréen tout en ayant par exemple une apparence totalement égyptienne.Par ailleurs, les menus déjà proposés dans les enseignes locales comme le sandwich de kimchi, le riz sauté au kimchi ou encore le poulet frit appelé chicken ont également attiré beaucoup d’attention.A noter que pour exporter les aliments au Moyen-Orient il est quasiment obligatoire d’obtenir la certification halal. Malgré cet obstacle, les exportations sud-coréennes dans les six pays membres du Conseil de coopération du Golfe lors de ces sept premiers mois de l’année ont grimpé de 40 % en glissement annuel. Notamment, les ramyeon, les sauces pimentées et le ginseng ont conduit cette embellie.