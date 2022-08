Le Bureau présidentiel souhaite que le PPP réussisse rapidement sa normalisation

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan s’est exprimé sur la crise qui continue de semer la zizanie au Parti du pouvoir du peuple (PPP), au pouvoir.Interrogé à ce sujet, lors d’un point de presse aujourd’hui, l’un de ses hauts responsables a répondu souhaiter que la formation retrouve au plus vite son calme et sa stabilité. Et d’ajouter qu’il aurait aimé travailler en coopération avec elle pour régler les préoccupations qui continuent de s’accumuler.A propos de la revendication du PPP en faveur du remaniement du cabinet présidentiel, la cote de la popularité de Yoon Suk-yeol étant en chute, l’officiel s’est refusé à tout commentaire. Il s’est borné à dire que c’est au chef de l’Etat de prendre toute décision.Précédemment, le Bureau présidentiel de Yongsan avait démenti l’information publiée par les médias, selon laquelle Yoon réfléchit à remplacer certains de ses conseillers.