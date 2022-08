Météo : journée pluvieuse sur tout le territoire, l'humidité est très élevée

Photo : YONHAP News

Le « jangma », la mousson en coréen, est pourtant bel et bien terminé, mais les averses ont afflué toute la journée au pays du Matin clair. Dès ce matin, de violentes intempéries se sont abattues sur le territoire. Elles ont ensuite sévi par intermittence.Météo-Corée prévoit plus de 80mm dans une grande partie du nord du pays, de 20 à 60mm dans la région métropolitaine, le sud et sur l’île méridionale de Jeju, et un peu moins sur le reste du territoire.Ces averses n’ont cependant pas fait baisser la température. En effet, l’avertissement canicule a été étendu et renforcé dans tout le pays sauf à Séoul. L’humidité a encore été pesante aujourd’hui, avec un taux à plus de 90 % dans certaines régions, renforçant ainsi le sentiment de chaleur. Dans le détail, il a fait 30°C dans la capitale et à Jeju, 31°C à Busan, 32°C à Daejeon ou encore 33°C à Gangneung et à Daegu, entre autres.