Réserves de change : augmentation pour la première fois en cinq mois

En juillet, les réserves de devises étrangères de la Corée du Sud se sont accrues pour la première fois en cinq mois, malgré l'appréciation du dollar américain.Selon l’annonce faite aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), les réserves de change du pays s'élevaient à 438,6 milliards de dollars à la fin du mois dernier. Il s’agit d’une augmentation de 330 millions par rapport au mois précédent. A noter que cette hausse intervient après une baisse de quatre mois consécutifs.La banque centrale sud-coréenne a expliqué que malgré l’affaiblissement de la valeur des actifs non-américains lorsqu'ils sont convertis en billets vert, le mois de juillet a vu une augmentation des bénéfices d'exploitation des réserves et des dépôts en devises étrangères des institutions financières.À la fin du mois de juin, la Corée du Sud était le neuvième plus grand détenteur de réserves de change au monde. La Chine est arrivée en tête avec 3 713 milliards de dollars. Elle est suivie par le Japon et la Suisse.