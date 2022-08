Pyongyang dénonce la visite de Pelosi à Taïwan

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a manifesté son soutien à la Chine suite à l’arrivée hier de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi à Taïwan. Concernant sa visite, l’empire du Milieu a annoncé des manœuvres militaires ciblées et les Etats-Unis ont déployé des porte-avions au détroit de Taïwan, accentuant la tension entre les deux pays.Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a en effet déclaré aujourd’hui que la situation actuelle montre que l’ingérence de Washington dans les affaires d’autres nations et leur provocation politique et militaire sont la cause qui met en danger la paix et la sécurité de la région.La diplomatie du Nord a estimé que les affaires de Taipei font partie de celles de Pékin en dénonçant « l’interférence des forces extérieures dans les affaires de Taïwan ». Il a ajouté que Pyongyang soutient la volonté de son allié de protéger sa souveraineté et son territoire.