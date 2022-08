Park Jin s’envole pour le Cambodge afin d’assister aux réunions de l'ARF et de l’EAS

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères s’envolera, ce soir, vers Phnom Pen. Le programme officiel de Park Jin au Cambodge débutera demain matin par la réunion des chefs de la diplomatie des pays membres de l'Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) et de la Corée du Sud ainsi qu'à celle de l'Asean+3 qui comprend la Chine et le Japon.Vendredi, le colloque des ministres des Affaires étrangères du Sommet de l'Asie de l'Est (EAS) l’attend. Park assistera aussi au Forum régional de l'Asean (ARF), qui réunira les hauts diplomates des principaux pays, dont les États-Unis, la Chine, le Japon et la Russie.L'ARF intervient cette année sur fond d'escalade de tensions entre Pékin et Washington, suite à la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, malgré les avertissements du gouvernement chinois.Pour sa part, la Corée du Nord devrait y envoyer An Kwang-il, son représentant auprès de l'Asean et de l'Indonésie, au lieu de sa ministre des Affaires étrangères, Choe Son-hui. A noter que l’ARF est la seule conférence multilatérale sur la sécurité à laquelle Pyongyang participe régulièrement.