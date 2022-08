COVID-19 : la barre des 20 millions de contaminations franchie

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a recensé 119 922 nouveaux cas de COVID-19 ces dernières 24 heures. 600 d'entre eux sont importés. Le nombre de patients gravement malades s’est élevé quant à lui à 284, soit deux de plus qu’hier, alors que celui de décès fait état de 25 110 au total, en hausse de 26 en un jour.Alors que le nombre cumulé des contaminations a dépassé la barre des 20 millions, soit 38,8 % de la population sud-coréenne, le gouvernement a annoncé qu’il contrôlerait notamment les endroits les plus à risque de transmission à l’aide de l’expérience et des données accumulées depuis l’apparition du virus au pays du Matin clair début 2020.Selon le ministère de la Santé, le nombre de lits réservés aux patients est de 6 210, pouvant couvrir 150 000 personnes positives au coronavirus. Il est en train de s’en assurer encore plus pour se préparer à 300 000 nouvelles infections.Par ailleurs, la Corée du Nord a annoncé aujourd’hui qu’il n’y avait aucun nouveau patient fiévreux depuis cinq jours et que le nombre de malades traités actuellement ne s’élevait qu’à cinq.