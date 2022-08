Baisse de l’âge de scolarisation : Yoon Suk-yeol ordonne d’ouvrir un débat public

Photo : YONHAP News

Sur fond de polémique grandissante autour du projet du gouvernement de baisser à 5 ans l’âge d’entrée à l’école primaire, le président Yoon Suk-yeol a ordonné au ministère de l’Education d’ouvrir un débat public le plus rapidement possible.Interrogé hier sur la possibilité de retirer cette initiative, son conseiller en chef aux affaires sociales Ahn Sang-hoon a répondu que même si la qualité d’une réforme est bonne, l’exécutif ne pourrait faire des choix contre l’avis des citoyens. Et d’ajouter que l’ouverture des discussions a pour objectif d’identifier les diverses positions sur ce sujet. Il n’a pas oublié d’expliquer qu’il n’y a jamais de réponse déjà écrite et que pour ce genre de dossier sensible le gouvernement, tout comme l’Assemblée nationale, doit écouter la voix de la population.Pour rappel, la ministre de l’Education Park Soon-ae avait rendu, la semaine dernière, au chef de l’Etat, un plan en ce sens. Ce dernier lui a immédiatement ordonné de trouver rapidement des moyens pour le mettre en œuvre. Mais cette annonce a provoqué une vive indignation notamment chez les parents d’élève.A cet égard, le Bureau présidentiel de Yongsan a précisé que le rôle du gouvernement était de recueillir l’opinion publique et de réfléchir à des alternatives aux problèmes que pourraient engendrer cette réforme.