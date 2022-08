Balance des paiements courants : maintien entre 40 et 50 milliards de dollars en 2022

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud devrait voir son excédent courant se maintenir entre 40 et 50 milliards de dollars cette année. Le Premier ministre a indiqué qu’il s’agissait d’un recul par rapport aux 88,3 milliards de dollars enregistrés l'an dernier, dont la principale cause résidait dans l’envolée des prix du pétrole. La Banque de Corée (BOK) prévoit que le pays du Matin clair enregistrera un excédent de 50 milliards de dollars en 2022.D’après Han Duck-soo, les tarifs ont augmenté de 6,3 % en juillet, représentant un ralentissement de la hausse qui n’est pas encore suffisant pour stabiliser la vie du peuple.Néanmoins, le gouvernement juge que les moyens mobilisés pour contrôler la flambée des prix font effet, en abordant la tendance baissière des prix de l’essence, ainsi que du bœuf et du porc.Han n’a pas oublié de demander aux ministres concernés d’élaborer des mesures préventives à l’approche de Chuseok, la fête de la pleine lune et des récoltes qui tombe début septembre, plus tôt que les années précédentes, et risque de peser sur le portefeuille de la population.