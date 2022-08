Visite de Pelosi à Taïwan : la paix, la stabilité et la communication comptent pour Séoul

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan a présenté ce matin sa position sur la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi à Taïwan. D’après lui, le gouvernement sud-coréen continuera de communiquer étroitement avec les pays riverains à l’égard de l’ensemble des questions en suspens, sous le principe qu’il faut établir la paix et la stabilité dans la région à travers le dialogue et la coopération.Séoul a souhaité à la cheffe des députés américains une bonne fin de voyage en Asie de l’Est et lui a adressé un message de bienvenue pour son arrivée ce soir en Corée du Sud.Pelosi prévoit de rencontrer demain le président du Parlement sud-coréen, Kim Jin-pyo. Va-t-elle également être reçue par le chef de l’Etat, qui est en vacances depuis lundi ? Cet après-midi des bruits courraient selon lesquels des discussions à ce sujet était en cours, car tout au long de sa tournée en Asie, la numéro 3 des USA est accueillie par les chefs d’Etat ou de gouvernement. Mais finalement le tête-à-tête n’aura pas lieu d’après le Bureau présidentiel. Elle ne pourra pas rencontrer non plus le ministre des Affaires étrangères puisqu’il s’envole ce soir pour le Cambodge.