MY SOUL, SEOUL : un événement promotionnel du tourisme en Corée se tient au Vietnam

Le tourisme en Corée du Sud était à l’honneur au Vietnam. Un événement promotionnel a été en effet organisé hier à Ho Chi Minh-Ville. A cette occasion, différents programmes ont été proposés, tels qu’un concert du boys band Highlight et un défilé de mode mettant en avant des vêtements contemporains et traditionnels coréens.Cette manifestation culturelle a été chaleureusement accueillie par les Vietnamiens. En effet, le nombre de personnes souhaitant y participer était supérieur à celui que le lieu pouvait contenir. Au total, un millier de visiteurs ont afflué alors que 9 000 individus s’étaient préinscrits. La chanteuse Hari Won, née d’un père vietnamien et d’une mère coréenne qui jouit d’une grande popularité dans ce pays d’Asie du Sud-est, s’est occupée de la présentation.Placé sous le thème donc de la mode, de la k-pop et des produits de beauté, l’événement n’a pas déçu. Les spectateurs du concert ont pleinement profité en applaudissant passionnément et en chantant en chœur avec les artistes. Ils se sont aussi montrés très enthousiastes et intéressés par la k-fashion lors du défilé.Le maire de Séoul, qui y a assisté en hanbok, a présenté les lieux touristiques de la capitale sud-coréenne et Seoul Festa, un festival touristique qui débute le 10 août prochain. Oh Se-hoon a précisé qu’il sera possible d’admirer des représentations de k-pop en plein milieu de la ville, une compétition de voitures électriques ainsi que d’autres programmes intéressants.En parallèle, un pavillon promouvant la danse et l’industrie cosmétique du pays du Matin clair a rencontré un grand succès, où les participants ont pu expérimenter ces deux thèmes.Selon le représentant de la fondation du tourisme de Séoul, Kil Ki-yon, il envisage de mettre l’accent sur ses aspects à la fois moderne et traditionnel de la capitale sud-coréenne pour la rendre plus attractive auprès des étrangers. La municipalité de Séoul projette de continuer à organiser ce genre d’événements à l’étranger notamment à l’occasion du Seoul Festa.