Centrale de Fukushima : début de la construction d’un tunnel pour le rejet des eaux usées

Photo : YONHAP News

Les travaux de construction d’un tunnel destiné au rejet des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima seront lancés au plus tôt demain. Suite à l’approbation par le régulateur nucléaire japonais du plan de rejet des eaux usées de la centrale, les collectivités locales concernées ont donné hier leur accord au chantier.La compagnie japonaise d'électricité Tokyo Electric Power (Tepco) projette ainsi de déverser les eaux contaminées dans l’océan situé à environ un kilomètre du site via le tunnel sous-marin. Celles traitées sont actuellement conservées dans des citernes installées autour de la centrale après avoir été filtrées par le système de décontamination de l'eau radioactive (ALPS). Ce processus de traitement permet d’éliminer 62 substances radioactives, dont le césium-137, mais non le tritium.Le gouvernement nippon et la Tepco se fixent pour but d’entamer ce projet dès le printemps prochain. Les pêcheurs de l’archipel tout comme les pays riverains comme la Corée du Sud et la Chine ne peuvent qu’être inquiets.