Photo : YONHAP News

Le dernier grand dauphin de l'océan Indien en captivité en Corée du Sud sera remis en liberté au large de l’île méridionale de Jeju après des exercices d’adaptation à la vie dans la nature. C’est ce qu’a annoncé cet après-midi le ministère des Océans et de la Pêche.Alors que le grand dauphin de l'océan Indien a été désigné comme un organisme marin protégé en 2012, sept dauphins de cette espèce ont été relâchés successivement dans le monde sauvage dès l’année suivante.Vivant encore dans un aquarium, Bibong-i a été capturé en 2005 au nord-ouest de l’île de Jeju avant de faire son apparition dans des spectacles dans un grand parc aquatique.Le ministère compte surveiller le dauphin à l’aide d’un GPS pendant un an pour suivre sa position et identifier ses comportements.