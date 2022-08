Danuri : la première sonde lunaire sud-coréenne sera lancée vendredi

Photo : YONHAP News

« Danuri » sera lancée vendredi matin depuis la base de Cap Canaveral en Floride aux Etats-Unis. La première sonde lunaire sud-coréenne avait été transportée le mois dernier dans un conteneur spécial anti-vibration. Depuis, elle a été soumise à différents examens pour vérifier son état. Et d’après le ministère sud-coréen de la Science et des TIC, aucune anomalie particulière n’a été détectée.Le problème réside plutôt sur l’état de la fusée Falcon 9 de SpaceX sur laquelle elle sera chargée. A l’origine, Danuri devait être lancée aujourd’hui, mais l’entreprise américaine a déclaré, il y a une semaine, que le tir avait dû être retardé de quelques jours car des travaux supplémentaires sur la fusée étaient nécessaires.Pour cette raison technique, le lancement a ainsi été reporté à vendredi. Et pour le moment, les préparatifs selon le nouveau calendrier se dérouleraient sans problème. En effet, Danuri a déjà été connecté au sommet du Falcon 9, ou module de carénage, et sera rattachée aujourd’hui au reste de la fusée. Lorsque les deux engins seront entièrement liés, ils seront déplacés vers le pas de tir et seront mis à la verticale demain. Une fois les inspections finales achevées et que la fusée aura fait le plein de carburant, le compte à rebours débutera.D’après la directrice de la politique de Newspace du ministère de la Science et des TIC, Yoon Mi-ran, si le lancement se déroule sans problème, la sonde devrait atteindre la Lune d'ici décembre.Danuri s’envolera pour l’espace vendredi à 8h08, heure de Séoul. Environ 40 minutes après le tir, elle se séparera de la fusée Falcon 9 et pourra capturer des images et vidéos à l'aide de sa propre caméra. Et une heure après, le résultat de la première communication avec la sonde sera annoncé.