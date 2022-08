Météo : pluie et ciel bleu, temps très contrasté au pays du Matin clair

Photo : YONHAP News

Difficile aujourd’hui de prédire la météo en Corée du Sud. Une matinée trempée avec de violentes précipitations, obligeant les autorités concernées à émettre une alerte aux fortes averses sur une grande partie du territoire, dont la zone métropolitaine, à un après-midi ensoleillé par endroit sous le chant des cigales. Voilà, la journée des habitants du pays du Matin clair.Finalement, Météo-Corée a revu légèrement à la baisse ses prévisions nationales. Seulement 5mm de pluie sont attendus à Séoul et sa banlieue et sur la côte nord-est, de 5 à 30mm dans les régions centrales et sur l’île de Jeju et de 10 à 60mm sur le reste du territoire.Par ailleurs, les températures sont sensiblement les mêmes que ces derniers jours. Les 30°C ont été dépassé partout. Dans le détail, il a fait 31°C dans la capitale, à Jeju et à Busan, 32°C à Daejeon et très chaud dans l’est avec 34°C à Gangneung, Andong et Daegu.