Nancy Pelosi est à Séoul

Photo : YONHAP News

La présidente démocrate de la Chambre des représentants des Etats-Unis est arrivée hier soir en Corée du Sud après une visite mondialement médiatisée à Taïwan. Aujourd’hui, Nancy Pelosi sera reçue par Kim Jin-pyo, qui dirige actuellement l’Assemblée nationale sud-coréenne.La sécurité et la coopération technologique seront au cœur de leurs discussions. Il sera plus précisément question de l’alliance entre leurs pays, de la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs ou en batteries. Le dossier nucléaire nord-coréen, celui des droits de l’Homme dans le nord de la péninsule et le partenariat « Chip 4 » des puces électroniques pourront eux aussi être mis sur la table. A l’issue de leur entretien, les deux hauts responsables politiques doivent en présenter les résultats dans un communiqué de presse conjoint.Hier, quelques heures avant la venue de l’élue américaine, la présidence sud-coréenne s’est contentée de souligner l’importance de la paix et de la stabilité dans la région via le dialogue et la coopération. Une position pour ne pas irriter la Chine, qui s’insurge contre le voyage de la numéro 3 des USA à Taipei.Après l'imbroglio, le Bureau présidentiel de Yongsan a finalement confirmé que son locataire, actuellement en vacances, ne la rencontrerait pas. Là aussi, il y a des spéculations selon lesquelles une telle décision a été prise en considération des relations avec Pékin. Une hypothèse aussitôt démentie par l’équipe de Yoon Suk-yeol.