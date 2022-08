Baisse de l’âge de scolarisation : l'opinion publique demande toujours le retrait du projet

Photo : YONHAP News

Le ministère de l'Education a entamé un débat public autour du projet gouvernemental de baisser à 5 ans l’âge d’entrée à l’école primaire. Mais les voix montent de plus en plus pour demander l'annulation immédiate de l'initiative faite à la hâte.Le ministère de l’Education et des conseillers ont mis l'enjeu de l'abaissement de l'âge de scolarisation à l'ordre du jour lors de leur réunion hier via visioconférence pour discuter des mesures sanitaires à prendre pour la prochaine rentrée.La ministre a annoncé envisager d'ouvrir un débat pour écouter les diverses opinions de la société sur le sujet. Elle avait déjà déclaré que le projet ne pourrait être effectué contre l'avis de la population. Park Soon-ae a ensuite de nouveau expliqué que l'objectif principal de cette réforme était de mettre tous les citoyens sur la même ligne du départ et de réduire le fossé éducatif entre les élèves.Mais les conseillers d'éducation ont tous critiqué l'initiative gouvernementale. Cho Hee-yeon, le chef du conseil d'éducation de Séoul, a dénoncé un projet mal préparé qui ne sèmera qu’à la confusion. Et beaucoup ont demandé au ministère de l’arrêter, suscitant seulement l'indignation du peuple.Suivant le pas de sa supérieure, le vice-ministre de l'Education a lui aussi rencontré hier des parents d'élève pour leur promettre de donner la priorité à leurs avis. Mais ils ont à nouveau réitéré leur insatisfaction à l’égard de cette réforme. Pour eux, le projet gouvernemental n'a pas du tout pris en considération le développement des enfants. Avant d'ajouter que le l’exécutif devrait d'abord bien comprendre le rôle de l'éducation publique et de la garde d'enfant.La Solidarité populaire contre la réorganisation du système scolaire rassemblant environ 40 associations éducatives du pays mène des manifestations depuis trois jours près du Bureau présidentiel de Yongsan et organisera aujourd'hui un débat public à l'Assemblée nationale.