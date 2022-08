La loi spéciale soutenant les industries stratégiques entre en vigueur

Photo : YONHAP News

La loi relative aux industries stratégiques de pointe entre en vigueur aujourd'hui en Corée du Sud. Créé pour renforcer l’aide gouvernementale à ces industries, dont les semi-conducteurs, et pour rehausser leur compétitivité, le dispositif consiste à la désignation des complexes spéciaux, au soutien aux infrastructures et à la déréglementation, entre autres.Plus précisément, les complexes industriels spéciaux bénéficieront de procédures administratives simplifiées dont le délai sera compris entre 45 et 90 jours, des subventions destinées à la construction des infrastructures d'approvisionnement énergétique tout comme des équipements de traitements de déchets et d'assainissement d'eau. Des études de faisabilité préliminaires seront menées si nécessaires.Quant à la déréglementation, les entreprises n'ont qu'à attendre quinze jours au maximum pour avoir la réponse à leur demande de dérégulation.En plus, le gouvernement désignera des universités spécialisées aux industries stratégiques, qui dispenseront des cursus adaptés à ces industries. Il envisage également augmenter l'effectif de ces établissements et apporter des bourses.En tant qu'organe décisionnel suprême en la matière, le Comité national des industries stratégiques présidé par le Premier ministre sera créé et sa réunion inauguratrice aura lieu en septembre ou en octobre.