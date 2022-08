Bonnie Jenkins : Washington s’attelle toujours à une dissuasion élargie vis-à-vis de Séoul

Photo : YONHAP News

La sous-secrétaire d’Etat américaine au contrôle des armes et à la sécurité internationale a reconfirmé que son pays s’attelait sérieusement à assurer à la Corée du Sud de leur dissuasion élargie face à la menace de Pyongyang et qu’aucun changement n’était intervenu à cet égard.Bonnie Jenkins a tenu ces propos hier à New York, en marge de la dixième conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), qui se tient en ce moment au siège des Nations unies.Sur la dénucléarisation de la Corée du Nord, la haute diplomate a une nouvelle fois évoqué le fait que l’administration de Joe Biden était toujours ouverte au dialogue avec le régime de Kim Jong-un, n’importe où et à tout moment.Selon Jenkins, si le pays communiste ne veut pas réintégrer le TNP, duquel il est sorti en 2003, il doit au moins renouer les négociations avec les USA. Et son refus de dialogue restreint les capacités de Washington, qui n’a toujours pas renoncé à convaincre Pyongyang d’abandonner son arsenal atomique.