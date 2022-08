Danuri : la première sonde lunaire sud-coréenne est mise à la verticale pour le lancement prévu demain

Photo : YONHAP News

« Danuri », la première sonde lunaire sud-coréenne sera lancée demain matin à 8h08, heure de Séoul, à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de Cap Canaveral en Floride aux Etats-Unis. Pour rappel, elle a quitté le 5 juillet l’Institut de recherche aérospatial de Corée (Kari) pour rejoindre deux jours plus tard le site américain. Elle a ensuite subi divers tests avant d'être entièrement rattachée hier à la fusée.Les deux engins enfin liés seront déplacés vers le pas de tir et mis à la verticale aujourd’hui vers 15h. La fusée sera ensuite alimentée en carburant. Quand les signaux seront au vert, Falcon 9 et Danuri s’envoleront vers l’espace.Environ 40 minutes après le tir, la sonde se séparera de la fusée, à environ 1 656 km de la planète bleue. 20 minutes après cette étape importante, la communication avec la Terre débutera.Danuri naviguera pendant environ quatre mois avant de se placer en orbite lunaire le 16 décembre sur une trajectoire dite de transfert lunaire balistique (BLT). Un itinéraire plus long que les routes généralement empruntées pour atteindre la Lune, mais considéré comme efficace d’un point de vue énergétique.A partir du 31 décembre, Danuri mènera une mission scientifique pendant un an à une altitude de 100 km au-dessus de la Lune, notamment à l'aide des caméras et des magnétomètres mis au point par les chercheurs sud-coréens. Il s’agit notamment de déceler les sites d'atterrissage potentiels et d'étudier les ressources présentes sur la Lune.Il est surtout à remarquer que le test du réseau tolérant aux délais (DTN) pour la télécommunication spatiale sera effectué pour la première fois au monde. Des fichiers audiovisuels seront envoyés en essai, tels que la bande de communication de l'Institut de recherche sur l'électronique et la télécommunication (ETRI) ainsi que « Dynamite », le clip du boys band sud-coréen BTS.