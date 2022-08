La Corée du Sud autorise l'entrée sans visa aux voyageurs venus du Japon, de Taïwan et de Macao

Photo : YONHAP News

Les touristes en provenance du Japon, de Taïwan et de Macao peuvent pénétrer sur le territoire sud-coréen sans visa pour ce mois d'août. C'est ce qu'a annoncé hier la ville de Séoul, à l'issue de la 100e réunion avec l'exécutif sur l'entrée des étrangers dans le pays.Les individus concernés doivent pourtant obtenir une autorisation électronique de voyage sur le site web ou l'application mobile « Korea Electronic Travel Authorization », le K-ETA, au moins 72 heures avant le décollage de leur vol.Le gouvernement maintenait suspendue jusqu'ici l'entrée sans visa des visiteurs venus du Japon et de Taïwan, en raison du principe de réciprocité.Grâce à ce programme d'exemption, quoique temporaire, la ville de Séoul souhaite accueillir plus d’étrangers, surtout pour le « Seoul Festa 2022 », un festival touristique organisé dans la capitale, prévu du 10 au 14 août.En 2019, avant l’éclatement de la pandémie de COVID-19, le Japon et Taïwan se sont classés au 2e et 3e rang parmi les pays qui ont le plus visité la Corée du Sud, avec respectivement 3,27 millions et 1,26 million de touristes.