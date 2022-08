PPP : l’idée de la création d’un comité d’urgence fait son chemin

Photo : YONHAP News

Sur fond de guerre des chefs, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) semble se diriger vers une sortie de crise. La formation présidentielle envisage de boucler, d’ici le 10 août au plus tard, la procédure de lancement de son nouveau comité d’urgence, qui la dirigera jusqu’à l’élection de son nouveau patron.Les choses peuvent avancer dans ce sens, après que le député Suh Byung-soo, président de la commission nationale, l’un des organes de décision du mouvement, est revenu sur sa position initiale de refus pour donner son accord à la création du comité, voire pour fixer le calendrier des démarches à suivre à cet effet.Concrètement, le PPP commencera par convoquer demain la commission nationale permanente. Cette entité, dotée elle aussi d'un pouvoir de décision, doit donner son avis si le parti traverse ou non une situation urgente au point de mettre sur pied le comité en question. Si elle se prononce en sa faveur, la commission nationale se réunira le 9 août pour amender la charte de la formation et pour autoriser ensuite l’actuel président de son groupe parlementaire Kweon Seong-dong à nommer le chef du comité.Si cette procédure est achevée, son actuel patron Lee Jun-seok, suspendu pourtant jusqu’au 8 janvier prochain, sera automatiquement privé de ses fonctions. Sans surprise, l’intéressé et ses proches y ont très vivement réagi. Lee est allé jusqu’à menacer de saisir la justice contre cette décision.