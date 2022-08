COVID-19 : le bilan des cas graves au plus haut en 78 jours

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, 107 894 nouveaux cas de COVID-19 ont été répertoriés. Soit 1,2 fois et 1,5 fois plus que jeudi dernier et il y a deux semaines respectivement. La progression de l’épidémie ralentit donc.Avec 435, le nombre de contaminations importées reste toujours supérieur au seuil de 400 depuis lundi.En ce qui concerne les patients hospitalisés en soins intensifs, le bilan fait état, à ce jour, de 310. Il a franchi la barre de 300 pour la première fois en 78 jours. Les plus de 60 ans en représentent 84,5 %.Dans ce contexte, le gouvernement maintient son cap dans la lutte contre la pandémie, à savoir, poursuivre des efforts pour protéger les personnes à très haut risque contre les formes graves du coronavirus et pour revenir à la fois à la vie d’avant-COVID. L’exécutif n’envisage donc pas la fermeture de l’école à la rentrée, sauf en cas d’évolution préoccupante de l’épidémie.