Park Jin promet d'élargir le dialogue stratégique avec l’Asean

Photo : YONHAP News

En voyage à Phnom Penh, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a pris part aujourd’hui à une conférence avec ses homologues de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean). L’occasion pour Park Jin de promettre de renforcer le dialogue stratégique avec ce groupement. Il a précisé que le partenariat bilatéral se focaliserait sur les relations stratégiques au-delà de l’économie.Sachez que la réunion des chefs de la diplomatie des deux parties se tient chaque année depuis 1997. Avec pour objectif de faire l’état des lieux de leur coopération et de discuter des moyens de développer leurs relations. Cette année, seuls dix pays y étaient présents, sauf la Birmanie.Park a expliqué que le gouvernement de Yoon Suk-yeol avait décidé de jouer un rôle plus actif dans la promotion de la liberté, de la paix et de la prospérité dans toutes les régions du monde, y compris dans l’Indopacifique. Et d’ajouter que l’Asean serait donc au cœur de l’initiative de Séoul.Le visage de la diplomatie sud-coréenne a en même temps souligné l’importance de l’association, évoquant le fait que celle-ci accueille cette année les trois importants sommets multilatéraux, ceux de l’Asean, du G20 et de l’Apec, le forum de coopération économique de l’Asie-Pacifique.