Danuri : du projet jusqu'au lancement de la première sonde sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Dans le domaine de l'exploration de la Lune, la Corée du Sud est un peu à la traîne par rapport aux Etats-Unis ou à d'autres puissances spatiales. Mais c'est en 2013 qu'elle s'est mise à entamer des recherches pour fabriquer sa propre sonde lunaire.Justement en janvier 2013, le pays du Matin clair a réussi le tir de son premier lanceur spatial baptisé « Naro-1 » et cet exploit a poussé le pays à lancer le projet « Explorer la Lune en 2020 ».Cette nouvelle aventure a commencé en 2016, avec la signature d'un protocole de coopération avec l’Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace américaine (NASA). Mais l'objectif a été légèrement repoussé à l'année suivante pour avoir le temps nécessaire au développement technologique, notamment pour réduire au maximum le poids des matériels.La deuxième modification du projet est intervenue en 2019, pour fixer le délai à 2022, et passer le poids requis de 550 à 678 kg.Selon Kim Dae-kwan, chercheur de l’Institut coréen de recherche aérospatiale (KARI), l'étape de la conception a pris plus de temps que prévu, ce qui est d'ailleurs normal pour un premier projet d'expédition de l’espace de cette ampleur.Les travaux d’assemblage ont été lancés en 2020 et à partir de septembre de l’année suivante, les tests dans un environnement spatial artificiel ont été effectués durant neuf mois. Le système de navigation a été vérifié pour stabiliser l'itinéraire de Danuri jusqu’à la Lune. Qui plus est, l’examen s’assurant de la communication avec la sonde spatiale lunaire de la NASA (LRO) a été réalisé avec succès.Le développement de Danuri a mobilisé 2 367 milliards de wons, soit un peu plus de 177,6 millions d'euros et des ressources humaines qualifiées venues de 40 entreprises et de 13 universités du pays.