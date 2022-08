Kim Jin-pyo et Nancy Pelosi s’engagent à dénucléariser la péninsule de façon substantielle

Photo : YONHAP News

Arrivée hier soir à Séoul depuis Taïwan pour un déplacement de 24 heures, la présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis a été reçue aujourd’hui en tête-à-tête par son homologue sud-coréen.A l’issue de leur entretien qui a duré environ une heure, un communiqué commun a été publié. Kim Jin-pyo y évoque en premier lieu le fait que cette année, les deux pays célèbrent les 70 ans de leur alliance, avant d’annoncer qu’ils ont d’emblée décidé d’envisager l’adoption d’une résolution marquant cet anniversaire lourd de sens.Selon l’occupant du perchoir, Séoul et Washington se sont aussi engagés à se concerter étroitement sur la Corée du Nord et son dossier atomique, à dénucléariser de manière substantielle la péninsule et à y instaurer la paix, et ce en se basant sur la dissuasion élargie et forte.Kim en a profité pour appeler le Congrès américain à apporter sa coopération aux entreprises sud-coréennes présentes aux USA, et a échangé avec l’élue américaine sur les visas pour les emplois qualifiés et sur la citoyenneté américaine pour les expatriés sud-coréens.Pour sa part, Nancy Pelosi a annoncé que leurs discussions avaient porté notamment sur l’économie, la gouvernance sécuritaire ou encore l’initiative de l’Asie-Pacifique. Elle a saisi l’occasion pour remercier Séoul pour le soutien à l’Ukraine envahie par la Russie.La haute responsable américaine repartira ce soir pour le Japon. Mais avant cela, elle se rendra à la zone de sécurité commune ou la JSA du village de la trêve de Panmunjom et encouragera les troupes à la base aérienne américaine d’Osan.Pelosi a aussi eu un échange téléphonique avec le président Yoon Suk-yeol, en vacances depuis lundi. Au menu des discussions, la coopération en matière de diplomatie, de défense et de technologie.