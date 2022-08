Météo : la canicule monte d’un cran, jusqu’à 37°C dans le sud-est

Photo : YONHAP News

La canicule passe à un niveau supérieur. Le mercure a explosé les compteurs ce jeudi dans l’est du pays. A 35°C en moyenne dans ces régions, il a même atteint 37°C à Daegu, ville située dans le sud-est. Le reste du territoire a également été très chaud. L’île méridionale de Jeju a enregistré 31°C, Séoul et Busan 32°C et Daejeon 33°C, entre autres. L’humidité pesante a également rehaussé la sensation de chaleur étouffante.Météo-Corée a bien évidemment émis une alerte vague de chaleur sur la majorité du territoire. Et elle met en garde contre les maladies provoquées par ce phénomène climatique, incitant les habitants du pays du Matin clair a évité toute sorte d’activité en plein air lorsque le soleil est au zénith et à s’hydrater régulièrement.Du côté du ciel, le soleil a dominé tout au long au de la journée. Cependant, des orages ne sont pas à exclure tant le temps est lourd.