Séoul et Canberra échangent sur la coopération en matière d’armement

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Défense Lee Jong-sup poursuit son voyage en Australie. Hier, il a été reçu, à Canberra, par son homologue Richard Marles. L’occasion pour eux d’échanger sur la coopération dans le domaine de l’armement. Ils sont alors convenus de la renforcer notamment via les conférences réunissant régulièrement les ministres de la Défense et des Affaires étrangères des deux pays, de relancer les exercices militaires bilatéraux comme multilatéraux ainsi que le partenariat spatial.Selon Lee, l’enjeu de son déplacement dans ce pays d’Océanie consiste entre autres à concrétiser les accords auxquels sont parvenus son président Yoon Suk-yeol et le Premier ministre australien Anthony Albanese, lors de leur récente entrevue. Les deux leaders se sont rencontrés en juin à Madrid, en marge du sommet de l’Otan.Marles a de son côté affirmé que la coopération entre Séoul et Canberra contribuerait à établir, dans l’Indopacifique, un ordre international basé sur des règles. Et d’ajouter que son pays souhaite élargir la collaboration avec le pays du Matin clair dans les secteurs de la défense et de l’armement. Sachez que l’Australie veut augmenter ses forces de défense sur les dix prochaines années.Ce vendredi, les deux ministres doivent visiter ensemble la ville de Geelong, qui abritera une usine de l’entreprise sud-coréenne Hanwha Defense. Celle-ci y fabriquera des obusiers autopropulsés K9.