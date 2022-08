COVID-19 : les conscrits peuvent se faire tester gratuitement avant de rejoindre l’armée

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a renforcé les mesures de prévention face à la recrudescence de l'épidémie de COVID-19. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Lee Sang-min les a dévoilées ce matin dans une réunion du siège central de lutte sanitaire.Tout d'abord, les jeunes hommes qui commencent leur service militaire après le 15 août pourront subir un test de dépistage PCR gratuit à partir de trois jours avant de rejoindre leur troupe. Ensuite, il est désormais possible de prendre rendez-vous pour un test PCR dans les centres médicaux publics via SMS ou application. Le système de réservation est disponible actuellement dans sept endroits dont Séoul, Ulsan et Cheonan, mais il s'élargira en fonction de la demande.Pendant trois semaines autour de la rentrée scolaire, à la mi/fin août, une période de prévention intensive sera mise en place. 60 000 personnels effectueront le contrôle sanitaire, et des kits d’autotests et des produits désinfectants seront distribués dans les établissements scolaires.L’exécutif assurera également la situation sanitaire des installations essentielles pour la vie quotidienne comme les centres de distribution logistique et les centres d’appel des opérateurs de télécommunications.Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 112 901 nouvelles infections. La barre des 100 000 cas a été franchie pour le quatrième jour consécutif. Le nombre de patients en état grave s'est élevé à 320, le niveau le plus élevé depuis 79 jours. Le nombre de décès a augmenté de 47 morts.