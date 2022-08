FBI : la Corée du Nord a tenté de pirater les technologies liées aux vaccins anti-COVID

Photo : YONHAP News

Le FBI, la police fédérale américaine, a annoncé que la Corée du Nord, la Chine et la Russie avaient tenté d’obtenir les technologies américaines liées aux vaccins anti-COVID, au moyen de cyberattaques. Son patron Christopher Wray en a fait part dans un rapport soumis hier à la commission des affaires juridiques du Sénat.D’après la Voix de l’Amérique (VOA), le directeur de la prestigieuse institution a détaillé que ces dernières années, les cybercriminels des trois pays avaient utilisé la méthode ransomware, ces logiciels malveillants qui rendent inaccessibles les données d'un appareil en les chiffrant jusqu'à paiement d'une rançon, pour pénétrer sur les systèmes informatiques des hôpitaux et des universités. Il a aussi indiqué que ces piratages avaient provoqué une paralysie des réseaux informatiques, voire mis en danger la vie de patients.Début août, les Etats-Unis avaient déjà émis une alerte concernant les attaques nord-coréennes par ransomewares contre les établisssements médicaux. Et le mois dernier, la numéro deux du ministère américain de la Justice, Lisa Monaco, a révélé que l’an dernier, un hôpital du Kansas, victime d’attaques nord-coréennes de ce type, avait payé une énorme rançon en cryptomonnaies.