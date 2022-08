PPP : un pas en avant vers la création d’un comité d’urgence

Photo : YONHAP News

Comme attendu, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a convoqué aujourd’hui sa commission nationale permanente, un de ses organes de décision. Celle-ci a alors jugé qu’actuellement, la formation présidentielle traversait bel et bien une « situation extraordinaire ». Une conclusion qui ouvre la voie vers la création d’un comité d’urgence, qui prendra les rênes du mouvement jusqu’à l’élection de son nouveau patron.Conformément à cela, le parti conservateur réunira, vraisemblablement mardi prochain, cette fois, sa commission nationale. Cette entité, dotée elle aussi d'un pouvoir de décision, doit alors approuver la révision de la charte du PPP, pour que celui-ci lance et compose au plus vite le comité en question.Une fois toutes ces procédures effectuées, comme prévu, le comité verra le jour, et le chef de la formation Lee Jun-seok, suspendu de ses fonctions début juillet, pour une durée de six mois, perdra son poste.Sans surprise, Lee n’a pas tardé à réagir. Sur les réseaux sociaux, il a dénoncé « une farce » et a violemment attaqué le président de la République Yoon Suk-yeol. Celui-ci lui avait reproché de « s’en prendre à son propre camp », dans un message confidentiel échangé avec le numéro deux de son parti, Kweon Seong-dong.