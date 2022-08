Balance courante : la Corée du Sud présente un excédent depuis deux mois

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a affiché, en juin dernier, un excédent de sa balance courante, pour le deuxième mois de suite. Le surplus s’est élevé à 5,6 milliards de dollars, soit un recul de 3,2 milliards de dollars sur un an.Plus précisément, l’excédent commercial était de 3,5 milliards de dollars, en baisse de 3,9 milliards. Alors que les exportations ont augmenté de 9,1 % grâce aux produits pétroliers, les importations ont connu une hausse deux fois plus importante de 18,9 %. Notamment, les achats de charbon et du pétrole brut ont grimpé respectivement de 189 % et de 53 %.Quant à la balance des services, elle a enregistré un déficit de 490 millions de dollars, soit une régression de 530 millions de dollars. Le secteur du tourisme a vu son déficit s’accroître de 200 millions de dollars par rapport à il y a un mois pour atteindre 690 millions.Les excédents courants cumulés ce premier semestre se sont établis à 24,7 milliards de dollars. Néanmoins, si la baisse des exportations à destination de la Chine se poursuit, il semble difficile d’atteindre la barre des 50 milliards de dollars cette année.