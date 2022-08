Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin va effectuer une visite du 8 au 10 août en Chine sur l’invitation de son homologue chinois Wang Yi. Les deux hommes doivent s’entretenir à Qingdao, dans la province de Shandong. Au menu de leurs discussions : les relations Séoul-Pékin ainsi que les sujets régionaux et internationaux qui préoccupent actuellement les deux nations, dont notamment ceux liés autour de la péninsule coréenne. Sur place, le chef de la diplomatie du pays du Matin clair prévoit aussi de rencontrer des entrepreneurs et expatriés sud-coréens dans l’empire du Milieu.Park et Wang se sont déjà rencontrés le 7 juillet dernier dans le cadre de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 à Bali. Mais c’est la première fois que le ministre sud-coréen se rend en Chine depuis sa prise de fonction. A Séoul, on s’attend à ce que ce déplacement, qui se déroule à l’approche du 30e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux nations, permette de les développer davantage.