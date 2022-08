Onu : la Corée du Nord prépare un nouvel essai nucléaire

Photo : YONHAP News

Pyongyang poursuit ses préparatifs pour mener un nouvel essai nucléaire. C’est ce qu’ont rapporté aujourd’hui l’agence de presse Reuters et le journal Nihon Keizai Shimbun, s’appuyant sur une ébauche du rapport remis mercredi dernier par le panel d’experts au comité des sanctions de l'Onu contre la Corée du Nord.Selon ce document, le royaume ermite a élargi ses capacités de production des matières nucléaires dans les installations de Yongbyon situées dans la province de Pyongan du Nord. Sur le site de Punggye-ri dans la province de Hamgyong du Nord, elle continue la restauration des galeries. Les spécialistes ont précisé qu’un test de détonateur nucléaire s’y était déroulé et que le pays communiste était entré dans la dernière étape pour réaliser un nouvel essai nucléaire.Le site de Punggye-ri a été démantelé en 2018 à la suite de l’accord entre Washington et Pyongyang, mais celui-ci a lancé des travaux de réparation après que leur négociation est tombée dans l’impasse.D’après 38 North, le site spécialisé dans le suivi de Pyongyang, une photo satellite prise le 27 juin dernier révèle que deux bâtiments ont été érigés dans une zone de soutien principal de Punggye-ri depuis juin. Par rapport à mars, plus de dix nouvelles structures ont été construites pour probablement être utilisées dans des projets sur le long terme.