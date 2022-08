Danuri : succès du placement de la première sonde lunaire sud-coréenne sur la trajectoire vers la Lune

Photo : YONHAP News

La première sonde lunaire sud-coréenne baptisée « Danuri » a été lancée avec succès aujourd’hui. L’engin a quitté la Terre ce matin à 8h08 depuis la base de lancement de Cap Canaveral en Floride aux Etats-Unis par la fusée Falcon 9 de Space X. Comme prévu, il s’est détaché du deuxième étage de la fusée 40 minutes après le décollage à une altitude de 1 656 km, et a commencé sa communication avec la station au sol vers 9h40.L'Institut coréen de recherche aérospatiale (KARI) a vérifié son entrée dans l’orbite de transfert vers la Lune avec succès, à 14h, en analysant les données envoyées par l’entreprise américaine.Selon les informations satellitaires, les panneaux solaires ont été déployés pour commencer la production de l’électricité, et la communication entre les équipements se déroulent sans faille. La température de chaque machine est également à un niveau normal. Le premier étage de la fusée Falcon 9 est retombé dans l’atmosphère terrestre près de dix minutes après le lancement avant d’atterrir sur le sol.L’orbiteur empruntera une trajectoire dite de transfert lunaire balistique (BLT), c’est-à-dire qu’il parcourra 1,5 million de km vers le Soleil avant de faire un détour et d’atteindre l’orbite lunaire à la fin de cette année.Une fois mise sur orbite, « Danuri » effectuera, pendant un an, ses missions d’observation de la Lune avec des équipements scientifiques. Ce sont cinq types de charges utiles développés par le pays du Matin clair à l’instar de la caméra haute résolution ainsi que la ShadowCam, caméra ultra précise de la NASA.Notons qu’un test du réseau tolérant aux délais (DTN) pour la télécommunication spatiale sera effectué pour la première fois au monde. Des fichiers audiovisuels seront envoyés en essai, tels que la bande de communication de l'Institut de recherche sur l'électronique et la télécommunication (ETRI) ainsi que « Dynamite », le clip du célèbre boys band de k-pop, BTS.