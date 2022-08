Photo : YONHAP News

La chaleur s’est installée sur toute la péninsule. La région nord-est du pays accuse une lourde vague de chaleur avec 35 degrés à Gangneung. Mais, le reste du territoire n’est pas non plus épargné avec des températures qui excèdent les 30 degrés, quelques soient les régions.Les précipitations rajoutent un sentiment de chaleur avec des fortes pluies relevées à Gwangju, dans le sud-ouest, mais aussi à Jeonju, Daejeon ou encore Chuncheon.Cette humidité quasi tropicale rehausse le ressenti de chaleur. Météo-Corée continue d’inciter les habitants du pays du Matin clair à se protéger et à, bien sûr, s’hydrater tout au long de la journée.