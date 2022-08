Semi-conducteur : la Corée du Sud participera à la réunion préalable de Chip 4

Photo : YONHAP News

Séoul a récemment transmis à Washington sa volonté de participer à la réunion préalable de Chip 4. Il s’agit d’une concertation sur l’approvisionnement en semi-conducteurs proposée par Washington qui souhaite réunir dans ce cadre quatre des principaux fabricants de puces électroniques à savoir la Corée du Sud, les Etats-Unis, le Japon et Taïwan.C’est ce qu’a fait savoir, hier, un haut responsable du Bureau présidentiel de Yongsan lors d’une interview téléphonique avec l’agence de presse sud-coréenne Yonhap News.Au cours de cette assise qui devrait avoir lieu fin août ou début septembre, devraient être abordées les modalités de ce nouveau cadre de coopération, tels que les agendas, le degré de participation ou encore un nom officiel. Cependant, d’après cet officiel, ni la date ni la venue de la réunion n’ont été fixées. Par ailleurs, le gouvernement décidera de participer à Chip 4 ou non en fonction des résultats de cette assise.Jusqu’à présent, l’exécutif s’est montré très prudent sur ce sujet alors que la Chine considère cette concertation comme un mécanisme visant à contrebalancer son influence dans ce secteur. Dans ce contexte, le pays du Matin clair devrait proposer de poursuivre la coopération en la matière de manière à ne pas écarter un Etat en particulier.De son côté, le ministère des Affaires étrangères a précisé, aujourd’hui, ne pas encore avoir décidé de rejoindre cette consultation. A cet égard, le chef de la diplomatie Park Jin qui s’envole en fin de journée vers l’empire du Milieu devrait expliquer la position de Séoul sur ce sujet sensible à son homologue Wang Yi lors de leur entretien à Qingdao.Enfin, le président Yoon Suk-yeol a fait savoir, ce matin, en se rendant à son bureau, que les ministères concernés étaient en train d’examiner ce dossier de manière à optimiser les intérêts du pays.