La place de Gwanghwamun fait peau neuve après un an et neuf mois de travaux

Photo : YONHAP News

La place de Gwanghwamun, située au centre de Séoul, a été rouverte pour la première fois depuis un an et neuf mois. Et pour sa réouverture samedi, de nombreux citoyens se sont rués dans le centre de la capitale pour découvrir le nouveau visage de la place, dotée de plusieurs aménagements. Beaucoup parmi eux ont trouvé son nouvel agencement très agréable.La grande nouveauté, c’est que pour accéder à ce site, il n’est plus nécessaire de traverser la grande avenue qui l’entourait. Autrefois, la place était bordée par une très grande avenue de quatre voies de chaque côté, mais après les travaux, les voies ouest ont été supprimées. Avec cette disparition, la superficie totale a doublé. Et l’espace vert a triplé comme plus de 5 000 arbres ont été plantés. Une petite zone a été également installée pour admirer des vestiges de la dynastie de Joseon découverts pendant les travaux.Lors du spectacle qui a eu lieu pour fêter cette réouverture, étaient présents les 300 citoyens chanceux qui avaient pu réserver leur place par avance.La ville de Séoul envisage désormais de transformer la place de Gwanghwamun en un beau parc qui fera office de lieu culturel.Cependant, la municipalité a décidé d’interdire toutes les manifestations et autres rassemblements qui, selon elle, peuvent occasionner du bruit ou nuire à la circulation. Cette interdiction n’a pas manqué de provoquer l’indignation des associations civiques. Elles dénoncent une violation des droits garantis par la Constitution, à savoir la liberté de se rassembler et de manifester. Ainsi, la polémique sur ce sujet devrait se poursuivre pendant un certain temps.