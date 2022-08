COVID-19 : 55 292 nouveaux cas

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, 55 292 nouvelles contaminations ont été recensées dont 482 cas importés. Ce chiffre est 1,2 fois supérieur par rapport à celui de la semaine dernière et 1,5 fois plus que celui d’il y a deux semaines. C’est aussi le plus haut niveau pour un lundi depuis 17 semaines. Le nombre de cas grave s’élève désormais à 324. Avec 29 décès supplémentaires, le taux de létalité en Corée du Sud s’établit à 0,12 %.D’après les autorités sanitaires ainsi que les experts, au rythme avec lequel le nombre des nouveaux patients augmente, la propagation de la pandémie devrait atteindre son pic cette semaine avec environ 150 000 nouvelles contaminations journalières.Cette nouvelle vague pourrait toutefois se prolonger plus longtemps que la normale et le nombre de nouveaux malades devrait diminuer lentement. Les autorités restent cependant optimistes comme cette fois-ci le pays dispose de bons traitements et de vaccins.Dans ce contexte, à partir d’aujourd’hui, a été autorisée l’injection de l’Evusheld, une nouvelle bithérapie à base d’anticorps monoclonaux, à ceux qui ont du mal à produire des anticorps même après avoir été vaccinés ou à ceux qui souffrent d’une baisse de leur immunité.Il s’agit d’une méthode d’injection directe dans le corps d’un anticorps contrairement aux vaccins. Pour recevoir ce traitement, il faut que les candidats n’aient pas été testés positifs depuis sept jours. Et seuls les 12 ans et plus et ceux qui pèsent plus de 40 kg peuvent le recevoir.Avant la fin de cette année, 20 000 doses de ce traitement devraient être reçues. Sa capacité de neutralisation contre les sous-variants omicron BA.4 et BA.5 a été récemment prouvée. Et ce traitement resterait valable pendant plus de six mois.